Denizli'de Öğretmenin Darbedilmesi Olayında İnşaat İşçisi Tutuklandı

Denizli'de Öğretmen Darbeye Uğradı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen bir olayda, Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni R.T., öğrencilerin inşaata kaçırdığı bir top nedeniyle inşaat işçisi B.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olayın tartışma haline dönüşmesi sonucunda öğretmen R.T., darp edildi. Edinilen bilgilere göre, R.T. hastaneye kaldırıldığında burnunun kırıldığı tespit edildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Öğretmen R.T.'nin şikayetiyle birlikte harekete geçen polis ekipleri, inşaat işçisi B.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın, inşaata kaçan topun geri verilmemesi nedeniyle öğretmenle işçi arasında çıkan tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi.