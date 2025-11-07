Denizli'de Ormana Giden Yaşlı Çift, Traktör Altında Ölü Bulundu

Denizli Pamukkale'de ormana odun toplamaya giden Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin, devrilen 20 DL 669 plakalı traktörün altında cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 06:15
Denizli'de Ormana Giden Yaşlı Çift, Traktör Altında Ölü Bulundu

Denizli'de Ormana Giden Yaşlı Çift, Traktör Altında Ölü Bulundu

Güzelpınar Mahallesi'nde iki gün sonra bulunan çifti devrilen traktörün altında buldular

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesinde meydana gelen olayda, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları almak üzere ormana giden Hasan Çelik (62) ve eşi Ayşe Çelik (63), yakınları tarafından iki gün sonra hareketsiz halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre çift, 5 Kasım Çarşamba günü odun toplamak için traktörleriyle ormana gitti. Kent merkezinde ikamet eden oğulları, anne ve babasına iki gün boyunca ulaşamayınca durumu muhtara bildirdi. Muhtarın eve gidip traktörün olmadığını fark etmesi üzerine köylülerle birlikte arama çalışması başlatıldı.

Arama yapan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Çelik'e ait 20 DL 669 plakalı traktörün patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayınca traktörün devrildiği belirlendi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı.

Yapılan işlemlerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLANILMASINA İZİN VERİLEN ODUNLARI TOPLAMAYA GİDEN...

DENİZLİ’DE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLANILMASINA İZİN VERİLEN ODUNLARI TOPLAMAYA GİDEN ÇİFTTEN HABER ALAMAYAN OĞULLARI ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI. TRAKTÖRLE ORMANA GİDEN ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA 2 GÜN SONRA BULUNDU.

DENİZLİ’DE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLANILMASINA İZİN VERİLEN ODUNLARI TOPLAMAYA GİDEN...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBS'de B2B Pazarlama ve Satış Eğitimi — Değer Odaklı Stratejiler
2
Samsun'da Hayvan Otlatırken Elektrik Akımına Kapılan 47 Yaşındaki Satılmış Keskin Öldü
3
Memişoğlu: ALO 171'le 2024'te 308.222 Kişiye Sigara Bırakma Desteği
4
Üsküdar'da İETT Otobüsü El Freni Çekilmeyince İstinat Duvarına Çarptı
5
Bolu’da 24 Okul İçin Güçlendirme: 17’si Pamukkale Üniversitesi’nde İnceleniyor
6
Bodrum'da Yakalanan 5 Zanlı İstanbul'daki İşyerinin Kurşunlanmasıyla Tutuklandı
7
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan 25 Türk Aktivisti Alıkoydu

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu