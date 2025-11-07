Denizli'de Ormana Giden Yaşlı Çift, Traktör Altında Ölü Bulundu

Güzelpınar Mahallesi'nde iki gün sonra bulunan çifti devrilen traktörün altında buldular

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesinde meydana gelen olayda, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları almak üzere ormana giden Hasan Çelik (62) ve eşi Ayşe Çelik (63), yakınları tarafından iki gün sonra hareketsiz halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre çift, 5 Kasım Çarşamba günü odun toplamak için traktörleriyle ormana gitti. Kent merkezinde ikamet eden oğulları, anne ve babasına iki gün boyunca ulaşamayınca durumu muhtara bildirdi. Muhtarın eve gidip traktörün olmadığını fark etmesi üzerine köylülerle birlikte arama çalışması başlatıldı.

Arama yapan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Çelik'e ait 20 DL 669 plakalı traktörün patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayınca traktörün devrildiği belirlendi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı.

Yapılan işlemlerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLANILMASINA İZİN VERİLEN ODUNLARI TOPLAMAYA GİDEN ÇİFTTEN HABER ALAMAYAN OĞULLARI ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI. TRAKTÖRLE ORMANA GİDEN ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA 2 GÜN SONRA BULUNDU.