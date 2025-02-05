Denizli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Denizli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına hız verdi.

Operasyondan Elde Edilenler

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 6 tabanca, 5 av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 127 tabanca mermisi, 201 uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen bu silah ve mühimmatlar, operasyonun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam etmekte olup, konuyla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 5 av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 127 tabanca mermisi, 201 uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 5 av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 127 tabanca mermisi, 201 uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi.