Denizli'de Sağlıklı Hayat Merkezlerine MHRS ile Kolay Erişim

Denizli'de Sağlıklı Hayat Merkezleri MHRS üzerinden randevu ile ücretsiz hizmet sunuyor; 2025'te onbinlerce danışmanlık ve eğitim gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:32
Sağlık Bakanlığı'nın "Hastalığa Değil, Sağlığa Yatırım Yapmak" vizyonu doğrultusunda yaygınlaştırılan Sağlıklı Hayat Merkezleri, Denizli'de Merkezefendi, Pamukkale ve Acıpayam ilçelerinde koruyucu sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Artık vatandaşlar, bu merkezlerden sunulan hizmetlere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kolaylıkla randevu alabiliyor.

2025 Performansı ve Merkezlerin Rolü

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2025 yılı 11 aylık dönemde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 65.565 danışmanlık ve 325.885 kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Öztürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki stratejik rolünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Sağlıklı Hayat Merkezleri; bireyleri ve toplumu sağlık risklerinden korumayı, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmeyi, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan çok yönlü yapılardır. İlimizde Pamukkale 1 Nolu ve Merkezefendi 1 Nolu SHMlerimiz 2018 yılında, Acıpayam SHMmiz ise 2022 yılında hizmete açılmıştır. Yapımı devam eden Tavas İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi binasının tamamlanmasıyla birlikte ilimizdeki SHM sayısını dörde çıkaracağız. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciler başta olmak üzere hekimlerimiz ve diğer sağlık personelimiz öncelikli olarak kronik hastalıkların önlenmesi boyutunda bir ekip ruhu ile çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu Merkezlerimizde; risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, okul sağlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve gereksinimlere göre Bakanlığımız tarafından belirlenecek diğer hizmetler bütüncül bir anlayışla, ilgili mevzuat doğrultusunda sunulmaktadır. 2025 yılında bugüne kadar Merkezlerimizde yaklaşık 400 bine yakın danışmanlık ve eğitim hizmeti verilerek, toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlandı."

MHRS ile SHM Hizmetlerine Kolay Erişim

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden hizmet almanın tamamen ücretsiz olduğunu hatırlattı ve vatandaşların artık MHRS üzerinden randevu alabileceğini belirtti. Öztürk, MHRS mobil uygulaması, www.mhrs.gov.tr adresi veya Alo 182 hattı aracılığıyla; beslenme danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk gelişimi, fizyoterapi ve egzersiz, sigara bırakma ve sosyal destek birimlerinden kolaylıkla randevu oluşturulabileceğini söyledi. Ayrıca aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin uygun gördükleri hastaları MHRS üzerinden SHM'lere yönlendirebildiğini ifade eden Öztürk, MHRS ile hizmetlerin daha planlı, etkin ve sistemli bir yapıya kavuştuğunu ve Denizli'de koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlenerek yaygınlaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) ile Sağlık Okuryazarlığı

Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın 'Koruyan Sağlık' modeli kapsamında 2025'te başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitim programı ile tüm ilçelerde yıl boyu sürdürülen eğitimlerde 8.161 vatandaşa SAHA eğitimi verildiğini belirtti. "Sağlıklı Hayat İçin SAHA’dayız" sloganıyla yürütülen programın amaçlarının sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak olduğunu söyledi. Ayrıca, SAHA Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri kapsamında öğretmen, polis, jandarma, muhtar, kamu görevlileri, din adamları ve esnaf gibi meslek gruplarına yönelik iş birliğiyle Mayıs 2025'ten bu yana 3.267 kişiye SAHA elçileri eğitimi verildiğini ifade etti.

