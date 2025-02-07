Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Denizli'nin Kale İlçesinde Tarihi Eser Operasyonu

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki iki kişinin tarihi eser bulundurduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi.

Arama Sonuçları Dikkat Çekti

Yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda birçok tarihi eser ele geçirildi. Bu eserler arasında Bizans dönemine ait bir testi, 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Tunç Çağı'na ait 2 testi, Roma dönemine ait bir gözyaşı şişesi, 8 süs eşyası, 3 kandil, dedektör, 3 av tüfeği ve 70 av tüfeği fişeği yer aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, elde edilen eserlerin müze kayıtlarına geçirilmek üzere inceleneceği öğrenildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait testi, 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Tunç Çağı'na ait 2 testi, Roma Dönemi'ne ait gözyaşı şişesi, 8 süs eşyası, 3 kandil, dedektör, 3 av tüfeği ile 70 av tüfeği fişeği ele geçirildi.