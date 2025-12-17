DOLAR
Denizli'de 'Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler' Sergisi Açıldı

Denizli'de UNESCO koordinasyonunda düzenlenen 'Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler' sergisi, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:04
DENİZLİ (İHA) – UNESCO'nun ilan etmiş olduğu Uluslararası Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında, "Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler" sergisi Denizli'de düzenlendi.

Açılış ve serginin içeriği

Sergi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirildi. Açılışı İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray yaptı.

Sergide, Türkler tarafından kullanılan ilk alfabe olan Köktürk alfabesi'nden günümüze kadar kullanılan; Türk devlet ve topluluklarının benimsediği Latin ve Kiril alfabelerine kadar geniş bir tarihsel yelpaze yer aldı. Sergide ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin." sözünün yazılı olduğu posterle ziyaretçiler karşılandı.

Program ve gösteriler

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açış konuşmasını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray yaptı. Ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 3. sınıf öğrencisi Merve Aksakal "Türklerin Kullandığı Alfabeler" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler, ülkelerinin yöresel dans gösterilerini sergiledi. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencisi Sholpan Bakhyt Kyzy Adilkhanova Özbekistan ve Karakalpakistan'ın, Danagul Khauyg Moğolistan'ın yöresel danslarını sundu. Kazakistan Şakerim Üniversitesi'nden gelen Erasmus değişim programı öğrencileri Yenglik Mukhtar, Meruyert Altynbek, Dilnaz Sayatova, Arsen Serikuly, Shynggys Almat, Shakhnaz Kuanyshbayeva, Symbat Akataikyzy ise Kazakistan'ın geleneksel oyunu Kara Jorga'yı sergiledi. Etkinlikte ayrıca Serikbol Dolda tarafından Kazakistan'ın millî çalgısı olan dombıra ile bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

