Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Denizli Spora Doyacak!

Denizli'de yaz tatilinin gelişini kutlamak amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapılarını 5-18 yaş arası çocuk ve gençler için ücretsiz açıyor.

22 Farklı Branşta Eğitim

Bu yıl 22 farklı branşta spor eğitimi sunacak olan programa başvurular yoğun ilgiyle karşılandı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yıl boyunca titizlikle yürüttüğü bu projeyle geleceğin sporcularını keşfetmeyi hedefliyor.

Basketbol, karate, eskrim, boks gibi popüler branşların yanı sıra birçok farklı disiplinde spor deneyimleri yaşanacak. Spor okulları, yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmayacak; Merkezefendi, Pamukkale ve diğer 19 ilçede de spor coşkusu yaşanacak.

Başvurular ve Antrenman Tarihleri

Katılım tamamen ücretsiz olup, kayıt işlemleri oldukça kolay. Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine şahsen başvurarak ya da internet üzerinden online kayıt yaparak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Hazırlık süreci yoğun bir şekilde sürüyor. İlk grup antrenmanları 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Resmi açılış töreni ise tüm branşlardan sporcuların katılımıyla 2 Temmuz Çarşamba günü Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Spor eğitimleri, yaz dönemi boyunca devam edecek ve Eylül ayı sonuna kadar toplam 115 antrenör çocuklara rehberlik edecek.