Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Denizli Başkarcı Mahallesi'nde A.H. idaresindeki araç uçuruma yuvarlandı; sürücü itfaiyenin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:56
Başkarcı Mahallesi'nde kaza ve kurtarma çalışmaları

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü A.H. idaresindeki araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Kazanın şiddetiyle araç hurdaya döndü ve sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla sıkışan sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sürücü çıkarıldı, ilk müdahalesi yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

