Denizli'de Yaya Ölümlerine Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak ölümüne sebep olan otomobilin sürücüsü D.E. tutuklandı.

Olay, dün camiden çıktıktan sonra evine gitmekte olan Nail Subaşı (75) için trajik bir sonla bitti. Acıpayam Bulvarı'nda D.E. tarafından kullanılan 20 AE 002 plakalı otomobil, Subaşı'na çarptı. Yayayı hastaneye kaldırılmasına rağmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından, D.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan D.E.'nin sorgusu sürüyor. Ayrıca, Nail Subaşı'nın, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Nail Subaşı'nın cenazesi Bağbaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 5), AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu (sol 4), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan (sol 3) da katıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Nail Subaşı'nın cenazesi Bağbaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 5), AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu (sol 4), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan (sol 3) da katıldı.