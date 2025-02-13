DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,76 -0,57%
ALTIN
3.388,39 -0,67%
BITCOIN
3.464.752,27 1,09%

Denizli'de Yaya Ölümlerine Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:20
Denizli'de Yaya Ölümlerine Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak ölümüne sebep olan otomobilin sürücüsü D.E. tutuklandı.

Olay, dün camiden çıktıktan sonra evine gitmekte olan Nail Subaşı (75) için trajik bir sonla bitti. Acıpayam Bulvarı'nda D.E. tarafından kullanılan 20 AE 002 plakalı otomobil, Subaşı'na çarptı. Yayayı hastaneye kaldırılmasına rağmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından, D.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan D.E.'nin sorgusu sürüyor. Ayrıca, Nail Subaşı'nın, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Nail Subaşı'nın cenazesi Bağbaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 5), AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu (sol 4), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan (sol 3) da katıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Nail Subaşı'nın cenazesi Bağbaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 5), AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu (sol 4), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan (sol 3) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı İşçilerden İsyan
2
Rusya'nın Konsolosu Buravov: Trump-Putin Görüşmesi Barış İçin İlk Adım
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti
4
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
5
Mısır: Lübnan'a Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız
6
TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele İçin Toplandı
7
TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Taslak Raporunu Tamamladı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!