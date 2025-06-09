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Denizli'de Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin 4,5 saatlik mücadelesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 11:18
Denizli'de Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale sayesinde söndürüldü. Akpınar Mahallesi yakınlarında, yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, çevre halkı tarafından ihbar edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadeleye, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 kişilik bir ekip katıldı. Yangına yönelik gerçekleştirilen müdahale, toplamda 4,5 saat sürdü.

Yangının Zararları

Çıkan yangında yaklaşık yarım hektarlık bir alan zarar gördü. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Denizli'de orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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