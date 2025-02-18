Denizli'deki Öğrencilerden Kadına Şiddete Dikkat Çeken Karate Gösterisi

Denizli'de Kadına Şiddete Farkındalık Gösterisi

Denizli'de karate eğitimi alan öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Pamukkale Yurdu'nun Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, kent genelinde karate eğitimi alan ilk ve ortaöğretim düzeyindeki 170 öğrenci diploma ve kemer yükseltme belgelerini aldı.

Umut Veren Performanslar

Gösteride, öğrenciler Sevim Cemre Yılmaz, Esila Hanım Arıcan, Volkan Yırtıcı, İmran Avcı ve Kadir Kocaağa, savunma tekniklerinden oluşan bir performans sundu. Gençler, karate ile kadına şiddet arasındaki önemli bağı vurgulayarak, topluma duyarlılık göstermiş oldu.

Sporun Önemi ve Gençlerin Geleceği

Gerçekleşen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporun sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda zihinsel gelişim fırsatları sunduğunu ifade etti. İlman, karatenin disiplin, özveri ve azmin simgesi olduğunu belirterek, “Burada sadece kemerlerini yükselten değil, geleceğe umutla bakan, vatanına bağlı gençlerimizi görmekten mutluluk duyuyorum.” dedi.

Şiddete Karşı Farkındalık

Denizli Karate Spor Kulübü antrenörü Kerem Kaya, şiddetin her türlüsüne karşı farkındalık yaratma hedeflerini vurgulayarak, “Bu gösteri, şiddet gören kadınların korunması ve başkalarının da sesini çıkarması gerektiğini belirtmek amacıyla düzenlendi. Şiddet, hem erkekler hem de kadınlar tarafından uygulanabilir; bu yüzden her türlü şiddet karşısında durmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Denizli'de karate eğitimi alan öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı. Öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Denizli'de karate eğitimi alan öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı. Öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.