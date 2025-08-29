Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME - Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çatak Mahallesi'nde, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alındı.