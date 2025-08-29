DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,38%
ALTIN
4.512,5 -0,11%
BITCOIN
4.533.409,83 1,56%

Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli Buldan ile Aydın Buharkent arasındaki orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:13
Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME - Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çatak Mahallesi'nde, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı
2
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı
3
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
4
Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor
5
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
6
Bakan Yumaklı: Gıda Arz Güvenliği ve Yeşil-Dijital Dönüşüm Önceliğimiz
7
Sarıgül: İslam Dünyası Gazze'ye Yönelik Soykırıma Sessiz Kaldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı