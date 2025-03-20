Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Denizli’de Anneler ve Anne Adaylarına Destek: 6 Ay Süresince Uygulamalar

Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü Türkiye'de, belediyeler çeşitli yardımlar ve destek programları açıklamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında alınan yeni kararlar dikkat çekti.

Toplantıda Alınan Kararlar

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu liderliğinde düzenlenen toplantıda, Denizli'de yaşayan esnaftan annelere, asker adaylarından sanayicilere kadar geniş bir kesime hitap eden projeler oy birliği ile kabul edildi.

Denizli'de Berberlere Yeni Destek

Yerel esnafa destek amacıyla, Denizli ili içindeki tüm berberlere ücretsiz penuar kesim önlüğü dağıtılacağı kararı alındı. Esnaflara yönelik bu destek, işlerini daha verimli sürdürmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Aile Taksi Uygulaması Devreye Girdi

Toplantıda, Aile TRaksi projesi ile anne ve anne adaylarına yönelik güzel bir haber de duyuruldu. Hamileliğin 25. haftasından doğum sonrası üçüncü ayın sonuna kadar, anneler Aile Sağlığı Merkezleri'nde yapılacak rutin kontroller için ücretsiz ulaşım imkanı elde edecek.

Asker Adaylarına Özel Hizmetler

Vatani görevini yerine getirecek gençleri düşünerek hazırlanan "Asker Bizim Asker" projesi kapsamında, sülüs belgesi alan gençlere içlerinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu özel bir asker çantası hediye edilecek. Ayrıca, yemin törenine katılacak birinci derece aile üyelerine gidiş-dönüş otobüs bileti ve kişibaşı 750 TL yemek desteği sağlanacak.