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Denizli'nin Avşar Mahallesi'nde Antik Üzüm Kültürü Yaşatılıyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, antik üzüm çeşitleri ve bağcılık kültürü korunmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:11
Denizli'nin Avşar Mahallesi'nde Antik Üzüm Kültürü Yaşatılıyor

Denizli'nin Üzüm Diyarında Antik Miras

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde, antik Kazanes Vadisi'nde yapılan yüzey araştırmalarında bağcılığa dair önemli bulgular ortaya çıkıyor. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen bu araştırmalar, bölgenin tarihsel bağcılık kültürünü sürdürme çabalarını destekliyor.

Üreticiler Geçmişten Geleceğe Taşımak İstiyor

Bu bölgedeki üreticiler, yerel çeşitlerde bağcılığın devam etmesi için ıslah çalışmalarının önemine vurgu yaparak, antik çağlardan bu yana varlığını sürdüren bağcılık geleneğinin kaybolmaması gerektiğini ifade ediyor. Üreticilerin, yöreye özgü toplam 30'a yakın üzüm çeşidini korumak ve geliştirmek için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Üzüm Çeşitlerinin Islahı ve Tescili

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, bağcılığın bölgede binlerce yıldır sürdüğünü ve Türklerin bu geleneği günümüze kadar getirdiğini belirtiyor. Tok, özellikle gemre ve pembe gemre üzüm türlerinin coğrafi işaretle tescil edilmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekiyor.

Yerel Üzüm Türlerinin Önemi

Yerel üzümler arasında 'sultan dilmit', 'ak dilmit', 'büzgülü' ve 'nazik' gibi çeşitler bulunuyor. Bu üzüm türlerinin ıslah edilmesi, verimliliğin artması ve hastalıklardan arındırılması gerektiğini vurgulayan Tok, aksi takdirde çiftçilerin gelir kaybı yaşabileceğini ifade ediyor.

Üzüm Yetiştiricilik Kültürü ve Gelecek

Avşar Mahallesi muhtarı Cengiz Özcan, ata yadigarı olan üzümcülüğün korunması için çalıştıklarını belirtiyor. Özcan, çeyiz sandıklarından çıkan üzüm çekirdekleriyle yeni çeşitler geliştirmeye çalıştıklarını vurguluyor. Üzüm yetiştiricisi Hasan İriş ise, dedesinin arazi geleneğini sürdürerek üzümlerini pekmez yapımında değerlendirdiklerini aktarıyor.

Sonuç olarak, Denizli'nin Avşar Mahallesi'nde yürütülen bağcılık ve çeşitlerinin ıslahı çalışmaları, geçmişten günümüze uzanan bu kıymetli kültürü gelecek nesillere aktarabilme hedefini taşımaktadır.

Bağcılık kültürüne ilişkin çok sayıda antik buluntunun saptandığı Denizli'nin Acıpayam ilçesine...

Bağcılık kültürüne ilişkin çok sayıda antik buluntunun saptandığı Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yerel çeşitlerde bağcılığa devam eden üreticiler, geçmişten gelen bu mirası geleceğe aktarabilmek için ıslah çalışmalarına ağırlık verilmesini istiyor.

Bağcılık kültürüne ilişkin çok sayıda antik buluntunun saptandığı Denizli'nin Acıpayam ilçesine...

Bağcılık kültürüne ilişkin çok sayıda antik buluntunun saptandığı Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yerel çeşitlerde bağcılığa devam eden üreticiler, geçmişten gelen bu mirası geleceğe aktarabilmek için ıslah çalışmalarına ağırlık verilmesini istiyor.

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