Denizli'nin Çivril İlçesinde Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Denizli'nin Çivril İlçesinde Orman Yangını Başladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Belence Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

Hızla Müdahale Ediliyor

İhbar üzerine, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Alevlerle mücadele etmek için bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ayrıca, yangına müdahale etmek için toplam 28 personel görev alıyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, yerel halk da gerekli önlemleri alması konusunda uyarıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.