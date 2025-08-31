DOLAR
Denizli Tavas'ta Devrilen Hafif Ticari Araç: Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı; yaralılar Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Medet Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale

Sürücü Kuddusi Kılcı yönetimindeki 06 EDN 681 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolculuk bilgisi

Araçtakilerin Muğla'dan Ankara'ya doğru seyahat ettikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

