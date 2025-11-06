Denizli Turizm Lisesi Öğrencileri Almanya'da 90 Günlük Stajı Tamamladı

Denizli'den 12 turizm lisesi öğrencisi, Hannover'deki CEH Gastro GmbH'da 90 günlük stajını tamamlayarak mesleki ve kültürel deneyim kazandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:17
12 öğrenci Hannover'de mesleki deneyim kazandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Sema - Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan protokol kapsamında, Hannover şehrinde faaliyet gösteren CEH Gastro GmbH firmasında 90 günlük staj programlarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü.

Öğrenciler, yurt dışında geçirdikleri üç aylık süre boyunca alanlarında uygulamalı deneyim kazanarak hem mesleki becerilerini hem de kültürel farkındalıklarını geliştirdiler. Uluslararası bir işletme ortamında görev alan gençler; disiplinli çalışma, iletişim, yabancı dil ve ekip uyumu konularında önemli kazanımlar elde etti.

Programın sonunda öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimlerle mesleklerine dair yeni bir bakış açısı kazandıklarını ifade etti. Okul idaresi, öğrencilerin özverili çalışmalarından dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirterek, bu başarıda emeği geçen öğretmenlere ve iş birliği sağlayan CEH Gastro GmbH yetkililerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Levent Kaya öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin uluslararası alanda deneyim kazanması, mesleklerinde fark oluşturacak özgüvene ulaşmaları bizleri son derece mutlu etti. Onların gayretiyle ve çalışkanlığıyla bir kez daha gurur duyuyoruz" dedi.

