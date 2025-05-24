Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Anahtarları Haziran'da Teslim Edilecek

250 Bininci Konutun Anahtarları Haziran'da!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarlarının önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla teslim edileceğini açıkladı.

Adıyaman'da Yeniden İnşa Çalışmaları

Bakan Kurum, Adıyaman Zey Köyü Afet Konutları alanında yaptığı konuşmada, köyün 135 dönüm arazide yeniden kurulduğunu ve depremzedelere teslim edildiğini belirtti. Köydeki 107 evde vatandaşların güvenle oturduğunu ifade eden Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük felaketin ardından sahada olduklarını vurguladı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir esnafımız, vatandaşımız kalmayacak” sözünün güvencesiyle, 3 bin 500 şantiyede yüz binlerce emekçiyle çalıştıklarını söyledi.

Konut İnşası Hızla Devam Ediyor

Bakan Kurum, hak sahiplerine teslim edilecek tüm konutların inşasına başladıklarını ve 201 bin konutun tamamlanarak anahtarların ailelere teslim edildiğini söyledi. Adıyaman genelinde bugüne kadar 31 bin 406 konut ve iş yerinin tamamlandığını ve yıl sonunda 43 bin 573 bağımsız bölümün daha vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

2025 Hedefi