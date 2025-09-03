Deprem Bölgesinde 300 Bininci Konut Tamamlandı — Bakan Kurum Malatya'da Teslim Edecek

Deprem Bölgesinde 300 Bininci Konut Teslimine Hazırlık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konuta ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören ve teslimat detayları

Bakanlıktan yapılan bilgiye göre, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" temasıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımı planlanıyor ve 300 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edilecek. Tören kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine de canlı bağlantılar yapılacak.

İnşa çalışmaları ve saha verileri

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla sürüyor. Halihazırda 11 ilde, Bakanlık koordinesinde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Bölgede 200 bin mimar, mühendis ve işçi, şehirlerin yeniden inşası için 7/24 vardiya sistemiyle çalışıyor. Haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı.

Teslim edilen ve planlanan bağımsız bölüm sayıları

Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri ve 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha hak sahiplerine teslim edilecek. Yeni teslimlerle birlikte bölge genelindeki rakamlar 249 bin 824 konut, 8 bin 907 iş yeri ve 46 bin 105 köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölüme yükselecek.

Bakanlık, yıl sonuna kadar bölgedeki toplam teslimat hedefini 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere 452 bin 983 bağımsız bölüm olarak belirledi.

Eğitim yatırımları ve okul inşası

Törende ayrıca 1,5 milyar lira yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul hizmete açılacak. Bakanlık, bölgedeki 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşasını ve 48 derslikli 6 okulun güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da kapsamlı teslimat ve kentsel projeler

Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden biri. Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e yükselecek. Yıl sonuna kadar kentte 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628'i konut, 661'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor; bölgeye 5 cami yapılacak. Bu alanda bugüne kadar 11 bin 909 konut tamamlanırken, kalan konutların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Bakırcılar Çarşısı ve merkez restorasyon projeleri

Malatya merkezinde çarşılar ve tarihi yapılar için de kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bakırcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. Proje 156 bin 642 metrekare arsa alanında, 2 etaptan oluşuyor; toplam 99 blok ve 22 adadan meydana geliyor. Projede 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1370 araçlık otopark bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu yapılacak.

Ayrıca şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum'un talimatıyla çarşıda çalışmalar gece-gündüz vardiyasıyla aralıksız sürüyor.

Bakan Kurum'un paylaşımı

NSosyal hesabından törene ilişkin tanıtım filmini paylaşan Bakan Kurum, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı. Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.