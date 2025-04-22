Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Dev Destek Paketleri ile Deprem Bölgesine İstihdam Müjdesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgenin yeniden yapılandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devlet, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak ve bölgenin imarı için tüm olanaklarını seferber ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemli bir haber geldi.

İstihdam İçin Yeni Kontenjanlar

Bakan Vedat Işıkhan, depremden etkilenen 11 ilde iş imkanlarını artırmayı hedefleyen Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 77 binden fazla yeni kontenjan tahsis edildiğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, bölge için toplamda 15 milyar lira tutarında rekor bir kaynak aktarımı sağlandı.

Desteklerin ve İmkanların Sürekliliği

Bakan Işıkhan, "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hızlı bir şekilde ihtiyaç tespitinin yapıldığını ifade etti. Çalışanların madde ve manevi desteklere kesintisiz erişiminin sürdüğünün altını çizen Işıkhan, deprem sonrası işini kaybeden çalışanlara yönelik Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını devreye aldıklarını açıkladı.

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteği

Bakan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresinin 3 aydan 6 aya uzatıldığını belirterek, bu destekten faydalanan 111 binden fazla çalışana 1 milyar liradan fazla ödeme yapıldığını duyurdu. Ayrıca, bu programdan yararlanamayan vatandaşlara yönelik Nakdi Ücret Desteği ile 82 bin vatandaşa yaklaşık 700 milyon lira kaynak sağlandığını bildirdi.

İstihdamı Yükseltme Amacıyla TYP

TYP kapsamındaki desteklerle birlikte, bölgenin iş gücü ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Işıkhan, bu programlar için de 15 milyar lira kaynak aktarıldığını vurguladı.

Meslek Edindirme Programları

İstihdama Dönüş Programı kapsamında 33 bin depremzede vatandaşın meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarına katılacağı belirtildi. Bu program için toplamda 1 milyar 267 milyon lira kaynak ayrıldı.

Taksitlendirme ve Sağlık Erişimi Destekleri

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeleri de paylaştı. Depremzedenin SGK borçlarının 2025 sonuna kadar ertelendiğini ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla katılım paylarının kaldırıldığını ifade etti.

Özel Projelerle Kadınların Güçlendirilmesi

Bakan Işıkhan, kadınların güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen projenin detayları hakkında bilgi vererek, bu proje çerçevesinde Kilis ve diğer deprem bölgelerinde seminerler ve eğitimler sunulmaya başlandığını aktardı.