Deprem Konutları Arguvan'da Hızla Yükseliyor

Arguvan'da Deprem Konutları İnşaatı Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Arguvan ilçesinde, deprem konutlarının yapım süreci hızla ilerliyor. Malatya Valiliği'nden gelen açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz, Tepebağ, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde devam eden konut inşaatlarını yerinde inceledi.

Vali Yavuz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

İlçede muhtarlarla bir araya gelen Yavuz, ardından konutların yapımı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Yavuz, afete dirençli şehirler kurmanın önemine vurgu yaparak, kentin farklı bölgelerinde hızlı bir inşaat sürecinin yaşandığını belirtti.

Felaketin Boyutu ve Dayanışma

Yavuz, depremin büyüklüğünün birçok gelişmiş ülkenin bile üstesinden gelemeyeceği bir durumda olduğunu ifade etti. "Bizler, millet olarak her zaman bu tür sınamalarda kenetlenmeyi ve dayanışmayı başaran bir milletiz," dedi. Devletin ve Cumhurbaşkanı'nın göstermiş olduğu kararlılıkla, her vatandaşın güvenli bir yuvaya kavuşması için yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Arguvan'daki İnşaat Alanları Ziyareti

Vali Yavuz, inşası devam eden Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Tepebağ Mahallesi'nde yapımı süren 57 deprem konutu ve 4 iş yeri, ayrıca Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde inşa edilen 42 hafif çelikten köy konutlarının şantiye alanını ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Yardımcıları Osman Kural ve Abdulselam Bıçak, Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar da yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Arguvan ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tepebağ, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Arguvan ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tepebağ, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.