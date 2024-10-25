Deprem Konutları Kurayla Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

29 Bin 311 Deprem Konutu Teslimatı Başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen toplam 29,311 konutun yarın kura ile hak sahiplerine verileceğini açıkladı.

Kura Töreni Detayları

AFAD’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin yolları yıkılan iller arasında yer alan Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te inşa edilen konutların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek kura töreni ile sahipleriyle buluşacağı belirtildi. Toplam Konut Sayısı ve Süreç

Şu ana kadar teslim edilen 101,254 konut ile birlikte, toplamda 130,565 afet konutunun vatandaşlara ulaştırılmış olacağı ifade edildi. Kura ve anahtar teslim töreni, AFAD’ın YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi sonrasında sonuçlar, e-Devlet Kapısı’ndaki AFAD sayfasında ilan edilecektir.

Devlet, tüm imkanları ile afetzede vatandaşları destekleyerek onlara güvenli ve sağlam evler kazandırmaya devam etmektedir.