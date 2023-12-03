Deprem Korkusu! 7 Şiddetinde Sarsıntı Panik Yarattı

Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğusunda 7 şiddetinde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Tsunami tehlikesi bulunmadığı belirtildi



DÜN DE 7,6 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU

Mindanao bölgesinde dün de 7,6 şiddetinde deprem yaşanmış, tsunami uyarısı yapılmıştı. Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev yıkılmıştı. Deprem sonrası 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar devam etmişti.

FİLİPİNLER ATEŞ ÇEMBERİ'NDE

Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı olarak da adlandırılan ve dünyada sismik hareketlerin en yoğun olduğu bölgede yer alıyor. Ülkede her yıl binlerce deprem meydana geliyor. En son 2013 yılında 7,2 şiddetindeki depremde 200'den fazla kişi ölmüştü.

• Deprem nedir? Deprem, yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucu ortaya çıkan titreşimlerdir. Bu titreşimler, yer yüzeyine ulaştığında sismograf adı verilen aletlerle kaydedilir. Depremin büyüklüğü, Richter ölçeği adı verilen bir ölçekle belirlenir.

• Deprem nasıl oluşur? Deprem, yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtünmesi, çarpışması veya uzaklaşması sonucu oluşur. Bu hareketler sırasında levhaların kenarlarında gerilim birikir. Bu gerilim, bir noktada kırılmaya neden olur. Kırılma noktası, depremin odak noktası veya hiposantrı olarak adlandırılır. Kırılma sonucu ortaya çıkan enerji, dalgalar halinde yer yüzeyine yayılır. Yer yüzeyine en yakın nokta, depremin merkez üssü veya episantırı olarak adlandırılır.

• Deprem nasıl önceden tahmin edilir? Deprem önceden tahmin etmek, bilimsel olarak mümkün değildir. Ancak, deprem riski yüksek olan bölgelerde, deprem öncesi, sırası ve sonrası alınabilecek önlemler vardır. Bu önlemler, deprem zararlarını azaltmaya yöneliktir. Deprem öncesi önlemler arasında, bina güvenliği, acil durum planı, deprem çantası hazırlama gibi hususlar bulunur. Deprem sırasında önlemler arasında, sarsıntı bitene kadar güvenli bir yerde saklanma, panik yapmama, elektrik, gaz ve su vanalarını kapatma gibi hususlar bulunur. Deprem sonrasında önlemler arasında, yaralılara yardım etme, hasarlı binalara girmeme, artçı sarsıntılara hazırlıklı olma gibi hususlar bulunur.