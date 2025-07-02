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Deprem ve Orman Yangını İle İki Kez Yıkılan Aysel Erbaş'ın Duygusal Hikayesi

Hatay'da deprem ve orman yangını yaşamış Aysel Erbaş, tüm eşyalarını kaybetti. Felaketin izlerini anlatıyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:45
Deprem ve Orman Yangını İle İki Kez Yıkılan Aysel Erbaş'ın Duygusal Hikayesi

Hatay'da Yaşanan Felaketler

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, 57 yaşındaki Aysel Erbaş için bir dönüm noktası oldu. Deprem sonrası ağır hasar alan evinin yerine yaptırdığı yeni konuta taşınma hazırlığı yaparken, bu sefer de orman yangını ile karşılaştı. Yangın nedeniyle eşyalarını kaybeden Erbaş'ın acı hikayesi, bölgedeki afetlerin ne denli yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı, Ama Zarar Büyük

Hatay'ın Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle 6 mahalleye yayıldı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Aysel Erbaş'ın depo ve çadırında bulunan tüm eşyaları alevler içinde kül oldu.

Aysel Erbaş'ın Duygusal Anlatımı

Aysel Erbaş, AA muhabirine verdiği demecinde, "Daha evimi tamamlamamıştım, eksikleri vardı. Yangın olmasaydı bu hafta evime taşınacaktım," dedi. Yangın sırasında yaşadığı korku dolu anları ise şöyle aktardı: "Yerleşeceğiz diye mutfağı temizliyordum. Tekrar kirlenmesin diye pencereleri kapatmıştım. Çok rüzgarlıydı, bir baktım etrafım duman, dışarı koştum. Baktım her tarafım ateşler içinde..."

Destek Bekliyor

Erbaş, kayınbiraderinin de deposunun zarar gördüğünü belirterek, destek beklediğini dile getirdi. Yangınla mücadelerinden dolayı herkese teşekkür eden Aysel Erbaş, zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Kayınbiraderinin Duyguları

Aysel Erbaş'ın kayınbiraderi İsmail Erbaş da yangın anında kendi deposunun yandığını ve evinin de dumandan etkilendiğini söyledi. İtfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesinin yetersiz kaldığını belirten Erbaş, "Rüzgar o kadar güçlü esiyordu ki hiç kimsenin müdahale etme lüksü olmadı. Yarım saat içerisinde burada başlayan yangın bütün dağı yaktı gitti," dedi.

Bu olay, bölgede yaşanan doğal felaketlerin insanların hayatlarını ne denli derinden etkilediğini bir kere daha gözler önüne seriyor. Aysel Erbaş ve ailesi, bir yandan yeni bir hayata başlamak için mücadele ederken, diğer yandan yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi ağır hasar alan 57 yaşındaki Aysel Erbaş, taşınma...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi ağır hasar alan 57 yaşındaki Aysel Erbaş, taşınma hazırlığı yaptığı konutundaki eşyaları da yangında kaybetti.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi ağır hasar alan 57 yaşındaki Aysel Erbaş, taşınma...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi ağır hasar alan 57 yaşındaki Aysel Erbaş, taşınma hazırlığı yaptığı konutundaki eşyaları da yangında kaybetti.

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