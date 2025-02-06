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Depremden Etkilenen 11 İlde 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi Kuruluyor

Kahramanmaraş depremleri sonrası 11 ilde, Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi kurulacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:12
Depremden Etkilenen 11 İlde 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi Kuruluyor

Deprem Sonrası İyileşme Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi kurulacağını duyurdu.

Emine Erdoğan'ın Önceliği ile Kuruluş Çalışmaları Devam Ediyor

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde kütüphanelerin kuruluma sürecinin sona yaklaşıldığını bildirdi.

İlim ve İrfan Yolu: Gelecek İçin Yapılan Yatırımlar

Toplumun geleceğini şekillendiren en büyük mirasın ilim ve irfan yolunda yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayan Usta, "Bu kütüphaneler, yeni nesillere umut aşılayan ve bilginin ışığını yakan mekanlar olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Gelecek Daha Aydınlık

Usta, projenin Onursal Başkan Emine Erdoğan'ın güçlü liderliği ile sona yaklaştığını ve Türkiye’nin dört bir yanında aktif bir şekilde yaşatılacağına dikkat çekti. Ayrıca, okuyan ve üreten bir neslin ülkeye daha güçlü bir gelecek sunacağını vurguladı.

Yaraların Sarılması ve Geleceğin İnşası

Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yaralarımızı sararken, geleceğimizi ilim ve kitapla inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına sabır dileklerini iletti.

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