Depremden Önce Bildirim Geldi! Google Uyarı Sistemi Gemlik Körfezi'ni Önceden Haber Verdi

Marmara Denizi merkezli meydana gelen 5.1'lik depremde 'Google Uyarı Sistemi' devreye girdi. Depremden önce Android telefonlara bildirim geldiği öğrenildi.

Depremden Önce Bildirim Geldi! Google Uyarı Sistemi Gemlik Körfezi'ni Önceden Haber Verdi
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Sabah 10:42 saatlerinde meydana gelen Bursa ve İstanbul'da gerçekleşen orta büyüklükte olduğu ifade edilen depremle ilgili ayrıntılar gelmeyi sürdürüyor. AFAD verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi yakınları olan depremin 5,1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin başta İstanbul ve Bursa olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale'de de hissedildiği öğrenildi. Depremin yerin 8.98 km altında olduğu ifade edildi.

Google Uyarı Sistemi Devreye Girdi

Diğer yandan depremden önce Android telefonlara bildirim geldiği öğrenildi. Bazı Android telefon kullanıcılar depremi hissetmeden saniyeler önce uyarı bildirimi almış oldu.

deprem

 

deprem

Google'a ait olduğu belirtilen Deprem Uyarı Sistemi, deprem dalgalarının yaşatacağı sarsıntıdan korunmaya yönelik geliştirilen bir sistemi kapsıyor. Sistem Android akıllı telefonlarda ivmeölçerler kullanılarak kullanıcılarına uyarılar gönderiyor. Kurgulanan sistemin akıllı telefonlarında mevcut olan teknolojileri kullandığı ifade ediliyor. Deprem Uyarı Sistemi uyarı bildirimleri açık olan güncel Android sürümlerinde aktif olarak kullanılıyor. Bildirimler kullanıcı isteğine bağlı olarak kapatılabiliyor. 

Deprem Uyarı Sistemi telefonun ayarlar bölümünde Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları adımlarından kontrol edilebiliyor. Deprem Uyarıları sekmesinin aktif edilmesi ile kullanıcıya bildirim geliyor. 

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