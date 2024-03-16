Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

Depremi 16 saniye önceden haber veriyor: İzmir’de 12 ayrı noktaya yerleştirilecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabili Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem erken uyarı sistemi çalışmalarının son aşamasına geldiklerini duyurdu. Deprem olmadan 16 saniye önce haber verecek olan bu sistemin tamamen yerli olduğunu vurgulayan Sözbilir, bu sistemin İzmir’de 16 farklı noktaya yerleştirileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:42
Depremi 16 saniye önceden haber veriyor: İzmir’de 12 ayrı noktaya yerleştirilecek

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 3 yıldır deprem erken uyarı sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Projenin nihayet bitme aşamasına geldiğini dile getiren Sözbilir, önümüzdeki ay ile birlikte, sistemin İzmir’de 12 ayrı noktaya yerleştirileceğini ve 6 aylık bir deneme sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Tasarım, yazılım ve mekanizma açısından yüzde 100 yerli olan bu sistem, İzmir’de yer alan farklı noktalardaki 12 AFAD istasyonuna yerleştirilecek. Sistem ile birlikte depremlerin 16 saniye önce uyarı vermesi bekleniyor.

deprem erken uyarı sistemi izmir

Tuzla fayına karşı uyardı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’de 6 ile 7.2 arasında deprem üretebilme potansiyeline sahip 17 aktif fay hattının bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle 2 bin yıldır deprem üretmeyen Tuzla fayının oldukça riskli olduğunu vurgulayan Sözbilir, bu fayın 7’ye yakın bir büyüklükte

Deprem üretmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi ve İzmir’in bir deprem bölgesi olma özelliğinin altını çizen Sözbilir, gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı! Mansur Yavaş’tan cevap gecikmedi
2
Depremi 16 saniye önceden haber veriyor: İzmir’de 12 ayrı noktaya yerleştirilecek
3
Aramaların 32. gününde İliç'te bir ilk
4
Yurdun farklı bölgelerinde doktorlar ve sağlıkçılar Gazze için yürüdü!
5
Kocaeli’de bir genç kadın evinin önünde vurularak öldürüldü!
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’da çiçeklerle karşılandı
7
Açılışta yaşanan Kur'an protestosuna İmamoğlu’dan cevap: “Belli ki aldatılmış ama onu da kurtaracağız”

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! Başvurular bugün başladı

Galatasaray Üniversitesi personel alımı yapacak! KPSS'den 60 puan almak yetiyor

Süzme peynir, salam, fasulye, nohut indirime girdi! A101 indirim meşalesini yaktı

İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

Asgari ücretlileri bayram ettiren haber! Ara zam için flaş tarih açıklandı

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Dolar ve altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isim tarih vererek uyardı

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...