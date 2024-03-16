Depremi 16 saniye önceden haber veriyor: İzmir’de 12 ayrı noktaya yerleştirilecek

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 3 yıldır deprem erken uyarı sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Projenin nihayet bitme aşamasına geldiğini dile getiren Sözbilir, önümüzdeki ay ile birlikte, sistemin İzmir’de 12 ayrı noktaya yerleştirileceğini ve 6 aylık bir deneme sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Tasarım, yazılım ve mekanizma açısından yüzde 100 yerli olan bu sistem, İzmir’de yer alan farklı noktalardaki 12 AFAD istasyonuna yerleştirilecek. Sistem ile birlikte depremlerin 16 saniye önce uyarı vermesi bekleniyor.





Tuzla fayına karşı uyardı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’de 6 ile 7.2 arasında deprem üretebilme potansiyeline sahip 17 aktif fay hattının bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle 2 bin yıldır deprem üretmeyen Tuzla fayının oldukça riskli olduğunu vurgulayan Sözbilir, bu fayın 7’ye yakın bir büyüklükte

Deprem üretmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi ve İzmir’in bir deprem bölgesi olma özelliğinin altını çizen Sözbilir, gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.