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Depremzede çocuklara 23 Nisan hediyesi: Hatay’da kütüphane kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden büyük zarar gören illerin başında gelen Hatay’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bir konteyner okulda çocuklar için kütüphane kuruldu.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:51
Depremzede çocuklara 23 Nisan hediyesi: Hatay’da kütüphane kuruldu

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay’da, okulları ve evleri yıkılına çok sayıda öğrenci, konteyner okullarda eğitime devam ediyor. Hayırsever bir grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Hataylı çocuklar için Hatay Kırıkhan’da bulunan bir konteynır okulda kütüphane kurdu.

Depremzede çocuklara 23 Nisan hediyesi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yer alan Karataş Konteyner İlköğretim Okulu’nda kurulan kütüphaneye katkı sağlayan kişilerden biri olan Ebru Güven, “Umutlarımız gibi çocuklarımızı da sarılıyoruz ve onları kitaplarla buluşturuyoruz” diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Güven, “ ‘Başkaları var, onlar yapsın’ demek yerine ‘ben yoksam kimse yoktur’ düşüncesi ile hareket ettik” dedi.

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