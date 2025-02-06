Depremzede Hasan Usta'nın Ambulans Şefkati: 31 Yıldır Hayat Kurtarıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan 55 yaşındaki Hasan Basri Fırat, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yerleştiği Karaman'da ambulansların bakım ve onarımını 31 yıldır sürdürüyor. Çocuk yaşta oto sanayide çıraklığa başlayan Fırat, 1994'te Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan atölyede tekniker olarak çalışmaya başladı.

Adıyaman'daki evinin yıkılmasının ardından Karaman'a tayin olan Fırat, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği garajındaki atölyede ambulansların her türlü arızasını gidermek için durmadan çalışıyor. Fırat, ambulansların tamirinin kendi bünyelerinde yapılmasının onarım hızını artırdığını vurgulayarak, "Kuruma girmeden önce tamircilik yapıyordum. Motor, yürüyen aksam, hasta kabini yani ambulansla ilgili çıkabilecek her türlü arızaya bakıyorum. Karaman'a da bir atölye kuruldu. Böylece bakım için dışarı harcanacak paradan tasarruf edip araçları kendi bünyemizde tamir ediyoruz. Bu sayede yapılan tamir işlemi de kısa sürüyor. Sanayide 1-1,5 saat süren balata değişimini burada 15 dakikada yapıyoruz. Böylece araç daha çabuk hazır duruma geliyor." dedi.

Depreme Adıyaman'da 2 çocuğu ve eşiyle evde yakalandıklarını anlatan Fırat, deprem anını şu sözlerle dile getirdi: "Evimiz tamamen yıkıldı ancak son katta olmamız sayesinde enkazdan hemen çıkabildik. Deprem gecesinden önce bir ambulansın tamirini yapıp gece 1'de eve döndüm. Ailemle bir odaya gidip yatakların arasına girdik. Duvarın yıkıldığını, peteklerin dışarı gittiğini, evin yan döndüğünü gördük. Deprem bitince komşumuzun yardımıyla enkazdan çıktık; 5. kattaydık ve zemine inmiştik. Binamızdaki bütün komşularım hayatını kaybetti."

Fırat, depremin etkilerinin ardından aynı gün bölgeye gelen ambulansların tamiri için görevinin başına geçtiğini ve atölyedeki yedek ambulansları hazırladığını belirtti. "Bir yaralıyı da kurtarsalar ne mutlu bize." diyerek, 7-8 ay boyunca atölyeden çıkmadıklarını ifade eden Fırat, "Yeğenlerim ve eşimin akrabalarından 50'ye yakın akrabamızı kaybettik. Enkaz altından çıkarılan akrabalarımın mezarına bile gidemedim çünkü ambulans daha öncelikli, 'Hayat kurtarsın.' dedik. 'Ölene bir şey yapamayız ama yaralıya bir faydamız olsun.' diye çalıştık." diyerek yaşadığı zorlu süreci aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkıldıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla yerleştiği Karaman'da teknikerlik görevini sürdüren 55 yaşındaki Hasan Basri Fırat, 31 yıldır ambulansların bakım ve onarımını yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkıldıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla yerleştiği Karaman'da teknikerlik görevini sürdüren 55 yaşındaki Hasan Basri Fırat, 31 yıldır ambulansların bakım ve onarımını yapıyor.