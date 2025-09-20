Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe: 306 bin 740 öğrenciye ulaşıldı

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:40
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülen Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe projesi kapsamında 306 bin 740 öğrenciye çevre farkındalığı eğitimi verildiğini açıkladı.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin dört bir yanında öğrencilerimizle büyük bir çevre hareketi başlattık. 'Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe' diyerek şehir şehir dolaştık, toplam 306 bin 740 öğrencimizle buluşup çevre farkındalığı eğitimi verdik. Daha yaşanabilir bir dünya hep birlikte mümkün."

Projenin kapsamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe projesi, Türkiye Çevre Ajansı tarafından 2024 yılında başlatıldı. Proje çerçevesinde Türkiye genelinde 198 ilkokul, 236 ortaokul ve 226 lise öğrencilerine eğitim verildi.

Eğitim içerikleri

Eğitimlerde öğrencilere doğa dostu uygulamalar, çevre bilinci ve Sıfır Atık anlayışı başta olmak üzere çeşitli konular aktarıldı. Ayrıca Depozito Yönetim Sistemi ile Fethiye-Göcek-Dalaman çevresinde hayata geçirilecek Deniz Ekosistemi'ni Koruma Projesi hakkında bilgilere de yer verildi.

Eğitici, eğlendirici ve interaktif materyallerle yürütülen programların, öğrencilerin yaş gruplarına uygun şekilde hazırlandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde başlatılan "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" projesi kapsamında 306 bin 740 öğrenciye çevre farkındalığı eğitimi verildiğini bildirdi.

