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Dervişoğlu'ndan Sert Açıklamalar: İYİ Parti Siyasetçileri Fotoğraf Stüdyosu Değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında sert ifadelerle iktidarı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:32
Dervişoğlu'ndan Sert Açıklamalar: İYİ Parti Siyasetçileri Fotoğraf Stüdyosu Değildir

Dervişoğlu'ndan İLGİ ÇEKİCİ Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, "Bize, cesareti ve şerefi üç gramdan ibaret olanlar lazım değildir. Bu parti 'siyasetçiyim' diye poz kesmeye çalışanların fotoğraf stüdyosu sayılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, Türkiye’nin zorlu süreçler yaşadığını belirterek, iktidarın vatandaşa dair hiçbir vaadinin yerine getirilmediğini, sorunların göz ardı edildiğini öne sürdü. Bugün yaşananların yeni bir paradigma olmadığını ifade eden Dervişoğlu, mevcut sorunların çözümüne dair iktidarın yeterince çaba göstermediğini vurguladı.

Kürt Meselesinde Ciddiyetsizlik Eleştirisi

Dervişoğlu, kimsenin Kürtlere yönelik bir ilgi göstermediğini belirterek, "Hiç kimse 'Nasılsın, derdin nedir?' diye sormadı. Çünkü onlar için herhangi bir vatandaşın sorunu, Kürtlerin sorunu kadar önemli değildir." dedi. İktidarın her gruba farklı yaklaşımlar sergilediğini, bunun da toplumsal barışı tehdit ettiğini ifade etti.

Meclis ve Hukukun Durumu

Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin ziyaretlerine de değinerek, TBMM’nin hangi yetkilerle hareket edeceği sorusunu yöneltti. "Demokrasinin 'd'si yoktur." diyen Dervişoğlu, mevcut hukukun işlerliğinin sorgulandığını belirtti.

Kapalı Kapılar Ardında Müzakereye Hayır

Dervişoğlu, "Açılım", "demokrasi" veya "anayasa" adıyla yapılan müzakerelere karşı durduklarını belirtirken, hak etmeyenlere nezaket ve saygı göstermeyeceğini de dile getirdi. "Benim saygım sana değil, oturduğun koltuğadır." ifadesini kullanan Dervişoğlu, partideki iç yapının ciddiyetine vurgu yaptı.

Son olarak, milletvekillerinin seçmenlerine karşı sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu, İYİ Parti içinde sorunlar yaratan kişilerin partide yeri olmadığını belirtti. İyi Parti'nin yalnızca kendisine değil, Türk milletine hizmet eden bir anlayışla yola devam edeceği mesajını verdi.

Dervişoğlu, artık tahammül sınırlarının aşıldığını, bu tür ciddiyetsizliklere daha fazla hoşgörü göstermeyeceğini ifade etti.

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