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Dervişoğlu: Suriye Oyunları Türkiye'yi Tehdit Ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:03
Dervişoğlu: Suriye Oyunları Türkiye'yi Tehdit Ediyor

Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisine ait TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dış politikası ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, "Amerika'nın, İsrail'in, Rusya'nın, İran'ın ayrı, İngilizlerin apayrı senaryolarla kurduğu bu oyun, Suriye'den sonra en çok da Türkiye'yi tehdit ediyor," dedi.

Engelli Vatandaşların Sorunları

Dervişoğlu, engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlara da değindi. Türkiye'deki engelli sayısının 13 yıldır güncellenmediğini ifade eden Dervişoğlu, engelli maaşlarının 2 bin 400 lira ile 4 bin lira arasında değiştiğini belirtti. "82 milyon vatandaşın önündeki en büyük engel iktidarın kendisidir," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Merkel'in Anı Kitabındaki Türkiye Açıklamaları

Dervişoğlu, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ile ilgili yazdığına atıfta bulunarak, "Merkel, 3 milyar euroyla birlikte 6 milyon kaçağı da Türkiye’ye verdik." demekte olduğunu aktardı. "Avrupa’ya gelebilecek sığınmacılardan, parasıyla bedeli mukabilinde kurtulduk," ifadesini kullandı.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat Çekti

Dervişoğlu, Suriye'deki son durumla ilgili, "Beş günde ülkenin en büyük şehirlerini tek başına ele geçiren terör örgütü, arkasındaki gücün ve aklın kim olduğunu bilmediğimizi zannediyor," dedi. Suriye'deki iç savaşın Türkiye üzerindeki etkilerini vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye'nin sırtındaki yükün milyonlarca sığınmacıdan kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin Suriye Politikası

Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili olarak, "10 milyon sığınmacıdan kayıtsız ve şartsız kurtulmak önceliğimizdir," dedi ve yeni bir göç dalgasının engellenmesi gerektiğini açıkladı. "Sınır güvenliğimiz, terör devleti kurulmasını engellemek ve Türkmenlerin güvenliği mesele edeceğimiz üç başlıktır," şeklinde konuştu.

Ekonomik Durum Üzerine Değerlendirmeler

Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin olarak, hane halkı borçlarında büyük artışın gözlemlendiğini, "Kredi kartlarında faize bırakılan borç rekor kırdı," ifadelerini kullandı. "Toplam kredi kartı borcu 1.6 trilyon liraya ulaştı," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Dervişoğlu, emek mücadelesi veren vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Türk devleti yönetiliyor, kendinize gelin," diye hitap etti.

İYİ Parti Grup Toplantısı, Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

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