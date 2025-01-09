Dervişoğlu: TBMM'de Komisyon Kurulursa Değerlendirebiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'de komisyon kurulması önerilerine yanıt vererek, adil bir platform taleplerine karşı memnuniyet belirttiklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:54
Dervişoğlu: TBMM'de Komisyon Kurulursa Değerlendirebiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Komisyon Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, TBMM'deki çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Bu konuyla ilgili meşru bir komisyon teşekkülü olursa bunu değerlendiririz" dedi.

TBMM'deki Siyasi Beklentiler

Dervişoğlu, TBMM'de bulunan siyasi şahsiyetlerden Türkiye'nin beklentilerine yönelik bir araya gelmelerini ve platform oluşturulmalarını istediklerini söylediklerini belirtti. Ancak, bu taleplerin kendileri tarafından karşılanmasını beklemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bahçeli'ye Saygı Çağrısı

Dervişoğlu, Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalara cevap verdiğini belirterek, karşılıklı saygının önemine değindi. "İki genel başkan birbirlerine cevap verdilerse bu konuşmaların saygılı bir çerçevede yapılması gerekir" şeklinde konuştu.

Gazeteciler Gününü Kutladı

Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek onların günlerini kutladı. Gündeme ilişkin sorulara cevap verirken, gazetecilere karşı duyduğu saygıyı vurguladı.

Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti

Dervişoğlu, asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini belirterek, asgari ücretli ve emekli vatandaşların geçim zorluğu çektiğini dile getirdi. "İnsanlar çok ağır ekonomik koşullarda yaşıyor. 6,5 milyon çocuk aç yatıyor" ifadeleriyle toplumun içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

Yeni Milliyetçi Cephe Çağrısı

Partisinde yaşanan istifalara değinen Dervişoğlu, kimsenin kapılarını kapatmaya niyetinin olmadığını ifade etti. Yeni bir milliyetçi cephe oluşturma çabalarının yetersiz olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, çağrısını tüm millete yaparak, ülkenin sorunlarına birlikte çözüm arayışında bulunduklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te bir araya geldiği basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te bir araya geldiği basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP'li Özdemir'den Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Açıklama
2
İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
4
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Rekor Yolcu Sayısı
7
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak