Dervişoğlu: TBMM'de Komisyon Kurulursa Değerlendirebiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Komisyon Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, TBMM'deki çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Bu konuyla ilgili meşru bir komisyon teşekkülü olursa bunu değerlendiririz" dedi.

TBMM'deki Siyasi Beklentiler

Dervişoğlu, TBMM'de bulunan siyasi şahsiyetlerden Türkiye'nin beklentilerine yönelik bir araya gelmelerini ve platform oluşturulmalarını istediklerini söylediklerini belirtti. Ancak, bu taleplerin kendileri tarafından karşılanmasını beklemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bahçeli'ye Saygı Çağrısı

Dervişoğlu, Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalara cevap verdiğini belirterek, karşılıklı saygının önemine değindi. "İki genel başkan birbirlerine cevap verdilerse bu konuşmaların saygılı bir çerçevede yapılması gerekir" şeklinde konuştu.

Gazeteciler Gününü Kutladı

Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek onların günlerini kutladı. Gündeme ilişkin sorulara cevap verirken, gazetecilere karşı duyduğu saygıyı vurguladı.

Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti

Dervişoğlu, asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini belirterek, asgari ücretli ve emekli vatandaşların geçim zorluğu çektiğini dile getirdi. "İnsanlar çok ağır ekonomik koşullarda yaşıyor. 6,5 milyon çocuk aç yatıyor" ifadeleriyle toplumun içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

Yeni Milliyetçi Cephe Çağrısı

Partisinde yaşanan istifalara değinen Dervişoğlu, kimsenin kapılarını kapatmaya niyetinin olmadığını ifade etti. Yeni bir milliyetçi cephe oluşturma çabalarının yetersiz olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, çağrısını tüm millete yaparak, ülkenin sorunlarına birlikte çözüm arayışında bulunduklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te bir araya geldiği basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te bir araya geldiği basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.