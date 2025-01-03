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Dervişoğlu: Terör Başını Meşrulaştırmaya Karşıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütleri ve liderlerinin meşrulaştırılmasına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:58
Dervişoğlu: Terör Başını Meşrulaştırmaya Karşıyız

Dervişoğlu, Terörle İlgili Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Terörsüz bir Türkiye'ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız." dedi.

Süreci Eleştirdi

Dervişoğlu, DEM Parti milletvekillerinin İmralı ziyaretine kadar uzanan süreci eleştirerek, İYİ Parti'nin Türk milletinin ve Türk devletinin beklentilerinin aksine herhangi bir adım atılmayacağını belirtti. "İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman asla ve kata muhatap almayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynaklarla Müzakere Edilmesine Karşıyız

Dervişoğlu, sorunları çözmenin yolu olarak muhatap almak yerine problem kaynağıyla müzakere etmeye karşı olduklarını aktararak, bu yaklaşımı siyasi bir duruş olarak tanımladı.

Türkün Haklarını Savunacaklarını Vurguladı

"İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır." diyen Dervişoğlu, Türk milletinin hakkını ve hukukunu ne pahasına olursa olsun koruyacaklarının altını çizdi.

Birlik Çağrısı

Dervişoğlu, Türkiye sevdalılarını İYİ Parti çatısı altında birleşmeye davet ederek, "Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen; kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla; nerede verilecekse Mecliste, meydanlarda, sokaklarda; İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve ilan ediyorum ki cephesidir." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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