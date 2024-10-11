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Dervişoğlu ve Uysal'dan Siyasi İş Birliği Vurgusu

İYİ Parti ve DP liderleri, siyasi meseleleri ele aldı ve iş birliği taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:40
Dervişoğlu ve Uysal'dan Siyasi İş Birliği Vurgusu

İYİ Parti ve Demokrat Parti Liderlerinden Önemli Görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bu önemli buluşmada, iki lider çeşitli konu başlıkları üzerine düşündüklerini paylaştılar.

Siyasi Durum Değerlendirmesi

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Demokrat Parti'nin Türk siyasetindeki rolüne dikkat çekti. Gelecek dönemde anayasa tartışmaları ve demokrasi ile hukuk alanındaki sıkıntıların giderilmesi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

İş Birliği Taahhüdü

Dervişoğlu, DP ile gelecekte de sık sık bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini ifade etti. Uysal ise, Türkiye’nin gündeminin zorluğuna dikkat çekerek, Cumhuriyet'e yeniden bir derinlik kazandıracak adımlar atacaklarına söz verdi.

Basın Mensuplarına Açıklama

Toplantıda gazetecilerden gelen "Yeni bir çözüm süreci başlatılacağı" iddiasıyla ilgili bir soruya, Dervişoğlu, "Önümüze müspet veriler ve açıklamalar gelmeden bir değerlendirmede bulunmayı yerinde görmüyorum." yanıtını verdi.

Görüşme sonunda liderler, birbirlerine duydukları minneti dile getirdiler.

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