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Destici: CHP Kurultayı İle İlgili Mahkeme Kararı Etkili Olmayacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin kurultayıyla ilgili iptal davasının etkisiz kalacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 15:11
Destici: CHP Kurultayı İle İlgili Mahkeme Kararı Etkili Olmayacak

Destici: CHP Kurultayı İle İlgili Mahkeme Kararı Etkili Olmayacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili iptal davasını değerlendirdi. Destici, "Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme karar verebilir. Ama kurultayın sonucu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar bunun bir örneği yok" ifadelerini kullandı.

Kurultayın Sonucu Etkilenmeyecek

Partisinin "Doğu Anadolu Çalıştayı" programı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Destici, partilerin Anayasa gereği kendilerine has kanunları olduğunu vurguladı. Mahkeme'nin farklı bir karar vermesinin beklenmediğini belirtti ve ekledi: "Ama öbür taraftan, bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılması, çocuğun işe alınması ve paraların verilmesi gibi gayriahlaki durumlar söz konusu. Mahkeme bununla ilgili karar verebilir; fakat kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum".

Yolsuzluk Konusuna Dikkat Çekti

Destici, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasına da değinerek, süreçin hukuki olduğunu ve masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretici ve Tüketici Fiyatlarını Değerlendirdi

Türkiye'deki kiraz fiyatı artışlarına dikkat çeken Destici, "Üreticiden kiraz 40 liraya alınıp 500 liraya satılıyor. State ya da ilgili bakanlık, bu duruma müdahalede bulunmalıdır. Üreticinin kazanmadığı bir yerde, satıcıların bu kadar kar etmesi insafsızlık ve ahlaksızlık"

Pakistan'a Taziye Mesajı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısına da değinen Destici, "Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında yer almıştır. Kardeş ve dost Pakistan halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

Ayrıca, Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 kişinin ailelerine başsağlığı dileyen Destici, bölgedeki ocaklarla bu tür olayların önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda bölge sorunlarına ilişkin hazırlanan rapor basın mensuplarına duyuruldu. Toplantıya BBP Genel Başkan yardımcıları ile bölge il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum'da düzenlediği "Doğu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum'da düzenlediği "Doğu Anadolu Çalıştayı" programı kapsamında, kentteki bir otelin toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi. Destici, burada bir konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum'da düzenlediği "Doğu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum'da düzenlediği "Doğu Anadolu Çalıştayı" programı kapsamında, kentteki bir otelin toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi. Destici, burada bir konuşma yaptı.

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