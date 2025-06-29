Destici: CHP Kurultayı İle İlgili Mahkeme Kararı Etkili Olmayacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili iptal davasını değerlendirdi. Destici, "Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme karar verebilir. Ama kurultayın sonucu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar bunun bir örneği yok" ifadelerini kullandı.

Kurultayın Sonucu Etkilenmeyecek

Partisinin "Doğu Anadolu Çalıştayı" programı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Destici, partilerin Anayasa gereği kendilerine has kanunları olduğunu vurguladı. Mahkeme'nin farklı bir karar vermesinin beklenmediğini belirtti ve ekledi: "Ama öbür taraftan, bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılması, çocuğun işe alınması ve paraların verilmesi gibi gayriahlaki durumlar söz konusu. Mahkeme bununla ilgili karar verebilir; fakat kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum".

Yolsuzluk Konusuna Dikkat Çekti

Destici, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasına da değinerek, süreçin hukuki olduğunu ve masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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