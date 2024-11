Destici: CHP'nin Terörle Mücadelesini Sorguluyoruz

BBP Genel Başkanı Destici'den Sivas'ta Sert Eleştiriler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Esenyurt ve Ovacık belediyelerine yapılan görevlendirmelere değindi.

"CHP'nin Seçim Adayları Merak Ediliyor"

Destici, "Hadi terör örgütünün partisi yapıyor, CHP bunları nasıl belediye başkan adayı yapıyor. Bu döneme kadar hiçbir CHP belediye başkanı terör örgütü iltisakından dolayı görevden alınıp, kayyum atanmamıştır. Bu dönemde CHP belediye başkanları işin içine girdi." dedi.

Terörle Mücadele ve Güvenlik Güçleri

Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Destici, 2015 yılından bu yana terör unsurlarına karşı alınan başarıların arkasında kahraman güvenlik güçleri ile yerli İHA ve SİHA’ların önemli rol oynadığını belirtti.

Coğrafi Gerçekler ve Savunma İhtiyaçları

Destici, ülke güvenliğinin her an tehlikede olabileceğini vurgularken, "Biz öyle bir coğrafyadayız ki her an savaşa hazır olmamız lazım. Evet sulhu istiyoruz, barıştan yanayız ama bulunduğumuz coğrafya bunu zorunlu kılıyor." şeklinde konuştu.

Nükleer Güç ve Savunma Sanayisi

Türkiye’nin mutlaka nükleer güce sahip olması gerektiğini söyleyen Destici, "Nükleer silaha sahip olmayan ülkeler, tehditlerle başa çıkamazlar. Türkiye, en kısa zamanda nükleer silaha sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı Parti Eleştirileri

Demokrasi kelimesini ağızlarından düşürmeyen koordinasyonların terör örgütlerine destek verdiklerini iddia eden Destici, "DEM Parti diye bir parti var, her biri kapanıyor ya da açılıyor ve açıkça terörü destekliyor." dedi.

Halk İçin Yerel Yönetim Vurgusu

Destici, "Belediyelerin yerel yönetimlerin önceliği halka hizmet olmalıdır" diyerek mevcut durumu eleştirdi. Ayrıca, en düşük emekli maaşının 17 bin 500 lira olması gerektiğinin altını çizdi.

Vali ve Belediye Başkanı Ziyareti

Toplantının ardından, Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Adem Uzun’u makamlarında ziyaret etti.

