Destici'den Eskişehir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:03
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

2 Eylül 1922, Eskişehir'imizin kahraman evlatlarının inanç, cesaret ve fedakarlıkla yazdığı kurtuluş destanının tarihidir.

Kurtuluş Savaşımızın her safhasında olduğu gibi Eskişehir de, bağımsızlık ve hürriyet yolunda gösterilen kahramanlığın sembollerinden biri olmuştur.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, Eskişehir'imizin kurtuluşunun 103. yılını yürekten kutluyorum.

