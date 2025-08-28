DOLAR
Destici'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 1915 Açıklamasına İtham

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Netanyahu'nun 1915 açıklamalarına sert tepki gösterdi; İsrail ve Netanyahu'yu 'terörist' ve 'katil' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:11
Destici'den Netanyahu'ya Sert Tepki

1915 Açıklamasına İtham ve Uyarı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına yönelik sert tepki gösterdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu'nun sözlerine tepki olarak şu ifadeleri kullandı:

"Tamamına yakını çocuk, kadın, yaşlı, 60 binin üzerinde masum sivili katleden bir caninin tarihi gerçekler karşısında artık Ermenistan'ın bile savunamadığı sözde soykırım iddialarına sarılmak zorunda kalmasının tarih, hukuk, insanlık ve bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hiçbir yalan ve tarihi şanla, şerefle dolu Türk milletine yönelik iftira, terörist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun gerçekleştirdiği soykırımın üzerini örtemez. Ve hiçbir yalan, 21. yüzyılda işlenen bu insanlık suçunun cezasız kalmasına bahane edilmemelidir. Elbette gün gelecek, terörist İsrail, katil Netanyahu ve onun soykırıma onay veren kabinesi yaptıkları insanlık suçu soykırımın ve Türk milletine iftiranın bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir."

Açıklamada, terörist İsrail ve katil Netanyahu tanımlamalarının kullanıldığı vurgulanırken, uluslararası sorumluluk ve adalet çağrısı yapıldı.

