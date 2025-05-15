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Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:10
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Diyarbakır Açıklamaları

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı. Destici, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, "Devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir" dedi.

Taziye Ziyareti ve Temaslar

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Destici, 7 Mayıs'ta hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merkez Kayapınar ilçesindeki evinde, Tekbaran'ın eşi ve çocuklarıyla bir araya gelen Destici, aile bireylerine başsağlığı dileyerek Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'ın Gelişimi ve Güvenlik Güçleri

BBP İl Başkanlığına geçen Destici, burada düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır'ın huzur içerisinde ve büyük bir atılım içinde olduğunu belirtti. Kahraman güvenlik güçlerinin yanı sıra bölgede yaşayan insanların terörle mücadeleye büyük katkısı olduğunu dile getirerek, "Onlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum"

Terörsüz Türkiye Süreci ve PKK'nın Tavrı

Destici, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının memnuniyet oluşturduğunu belirtti. Ancak açıklamaların içeriğinde bir samimiyetsizlik olduğunu ifade etti. "Kendini feshediyorsan, tüm uzantılarınla birlikte silahı bırakmalısın" diyen Destici, bu süreçte PKK'nın PYD, YPG ve PJAK'ın da silah bırakması gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadelede Ekonomik Yük

Türkiye’nin ekonomik anlamda gelişmesini sevindirici bulduğunu belirten Destici, "Sırtımızdaki kamburdan kurtulmak için bir adım atılmıştır" ifadeleriyle güvenlik ve ekonomi arasındaki bağı ortaya koydu. "Eğer terörle mücadeleye harcanan paralar ekonomiye yönlendirilseydi, bugünkü durumu çok daha iyi olabilirdik" şeklinde konuştu.

Son Ziyaretler ve İhtiyatlı Bekleyiş

Son olarak, Diyarbakır Valiliğini ziyaret eden Destici, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü ve vefat eden Tekbaran'ın kabrini ziyaret etti. Destici, Cumhur İttifakı ile olan ilişkilerine dair temkinli bir duruş sergilediğini sözlerine ekleyerek, "Geçmişteki olumsuzluklar nedeniyle hala tedbirliyim" ifadelerini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Mayıs'ta...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine merkez Kayapınar ilçesindeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Tekbaran'ın eşi ve çocuklarıyla görüşen, aile fertlerine başsağlığı dileyen Destici, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Mayıs'ta...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine merkez Kayapınar ilçesindeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Tekbaran'ın eşi ve çocuklarıyla görüşen, aile fertlerine başsağlığı dileyen Destici, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

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