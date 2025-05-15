Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Diyarbakır Açıklamaları

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı. Destici, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, "Devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir" dedi.

Taziye Ziyareti ve Temaslar

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Destici, 7 Mayıs'ta hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merkez Kayapınar ilçesindeki evinde, Tekbaran'ın eşi ve çocuklarıyla bir araya gelen Destici, aile bireylerine başsağlığı dileyerek Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'ın Gelişimi ve Güvenlik Güçleri