Destici: Gazze'de 60 Bin İnsan Hayatını Kaybetti

BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri’de İsrail saldırılarına tepki gösterdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen BBP Develi Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Destici, konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu anda orada insanlar, bebekler açlıktan ölüyor. 60 bin kişinin yüzde 35'i çocuk, 20 binden fazlası kadın. Suçsuz, sivil, masum." ifadelerini kullandı.

Yangınlarda Kaybedilen Canlar

Daha sonra, orman yangınlarını da gündemine alan Destici, bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Destici, "Herhalde Cumhuriyet tarihinde en fazla orman alanı kaybettiğimiz yıllardan birisini yaşıyoruz." diyerek, yangın bölgelerinde mücadele edenlere teşekkür etti.

Gazze'deki Durum ve Uluslararası İlişkiler

Gazze'deki durumu dramatik bir şekilde anlatan Destici, "Havadan paraşütlerle yardımlar geliyor. İnsanlar orada bir kaşık tencerenin dibinde bir çorba, çuvalın dibinde bir un alabilmek için kuyruğa giriyorlar. Vaziyet bu kadar acı, bu kadar kötü. Amerika durumu görmüyor. Ancak, Filistin'i tanıyacağım diyen ülkelere karşı, İsrail ile anlaşmadan tanınamaz diyorlar. İsrail kim ya? Gün gelecek bu coğrafyada İsrail diye bir devlet olmayacak." şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na Çağrı

Artık sabırların tükendiğine vurgu yapan Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hızlıca harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek, Türkiye'de, İran'da, Irak'ta ve Suriye'de terör istemediklerini belirtti. Destici, "PKK ile bağlantılı tüm örgütler topyekun silah bıraktığında ancak PKK'nın kendini feshettiğini söyleyebileceğiz." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de partisinin Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Develi Olağan Kongresi'ne katıldı. Destici, programda konuşma yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de partisinin Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Develi Olağan Kongresi'ne katıldı. Destici, programda konuşma yaptı