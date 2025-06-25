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Destici: 'Geçici Ateşkes Memnuniyet Verici, Asıl Hedef Türkiye'

BBP Genel Başkanı Destici, İsrail ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve asıl hedefin Türkiye olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:24
Destici: 'Geçici Ateşkes Memnuniyet Verici, Asıl Hedef Türkiye'

Destici, Gündemi Değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 12 gün süren çatışmaların ardından yaşanan bu olumlu gelişmenin önemli olduğunu söyledi.

Destici, Türk ve İslam coğrafyalarında hala zulüm, kan, işgal, esaret ve gözyaşının hakim olduğunu ifade ederek, Doğu Türkistan'da milyonlarca kişinin soykırıma maruz kaldığını dile getirdi. “Tüm katliamları, tüm soykırımları lanetliyoruz ve sonuna kadar her şartta Doğu Türkistan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. 'Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan' diyoruz.” şeklinde konuştu.

Asıl Hedef Türkiye

Destici, İsrail'in gücünü Batılı ülkelerden aldığını belirterek, çatışmaların devam ettiği dönemde Amerika'nın savaşa katılması ile barış istemesinin tezat oluşturduğunu vurguladı. “Geçici bir ateşkes açıklanmıştır. Elbette ki karşılıklı saldırıların durmasından memnunuz. Biz, bölgemizde kalıcı barış istiyoruz.” dedi.

İran'daki gelişmeleri değerlendiren Destici, bunların sadece bölgesel bir istikrarsızlık değil, aynı zamanda küresel bir senaryonun parçası olduğuna dikkat çekti. “İsrail'in saldırıları ve ABD'nin rejim değişikliği retoriği bir kez daha sahneye konuyor. Ancak asıl mesele İran sonrasında oyunun tamamen Türkiye'ye taşınmasıdır.” ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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