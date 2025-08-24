Destici Konya'da: Memur ve Emeklilere 2026 İçin Yüzde 10 Refah Payı Talebi

Destici: Memur ve memur emeklilerine 2026 için yüzde 10'luk refah payı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya il binasında yaptığı basın açıklamasında, toplu sözleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu ve 2026 yılı için memur ve memur emeklilerine yüzde 10'luk refah payı verilmesini talep etti.

Destici, bundan sonra da yapıcı ve yol gösterici bir siyaset anlayışını sürdürmeye gayret edeceklerini belirterek, ülke gündemindeki toplu sözleşme görüşmelerine değindi. Konuya ilişkin olarak, "3 milyondan fazla memurumuz ve belki bu sayıda memur emeklimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri maalesef uyuşmazlıkla sonuçlandı. Şu anda top Hakem Kurulunda" ifadelerini kullandı.

Hakem Heyeti'ne gitmeden önce masaya bir kez daha oturulması gerektiğini vurgulayan Destici, işçi görüşmelerinde uygulanan refah payı düzenlemesine atıfta bulunarak, "İşçilerde olduğu gibi nasıl işçilere yüzde 8'lik bir refah payı verilmişse, hatta diğer birtakım haklarla yüzde 10'u bulmuşsa, biz de burada diyoruz ki, 2026 yılı için memurlarımıza ve memur emeklilerimize de yüzde 10'luk refah payı verilerek bu sözleşme tatlıya bağlansın" dedi.

Destici ayrıca, sebepsiz hayat pahalılığıyla kararlı mücadele edilmesi gerektiğini, haksız fiyat uygulayanlara yeni yasalarla büyük yaptırımlar uygulanmasını istediğini belirtti.

Konya Ovası için su çözümü: Fırat ve Kızılırmak bağlantısı

Konya Ovası'nın ülkenin en büyük tarım alanlarından biri olduğunu ancak son yıllarda ciddi su sorunu yaşandığını hatırlatan Destici, çözümün "Fırat'ın batı koluyla Kızılırmak'ı birleştirip Konya Ovası'na akıtmak" olduğunu savundu. Destici, "Biz Fırat'ı maalesef değerlendiremiyoruz, aşağı gidiyor. Bize bir faydası var mı? Yok. Sınırlarımız içinde çıkan suyun öncelikli kullanım hakkı bizimdir" dedi.

Gazze'ye yönelik operasyonlar ve İİT çağrısı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde Destici, İslam ve Arap ülkelerinin tepkisini zayıf bulduğunu, Türkiye'nin yüksek sesle uyarıda bulunduğunu söyledi. 25 Ağustos'ta Türkiye'nin çağrısıyla toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına işaret ederek, daha önce yaptığı öneriyi yineledi: önce Birleşmiş Milletlere başvurarak uluslararası düzeyde yardım istekleri bildirilmesi; bu mümkün değilse İİT üyelerinin imzasıyla bir yardım kuruluşu kurularak havadan, karadan ve denizden yardımların Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

İç güvenlik, ceza hukuku ve idam önerisi

Yurt içinde huzur ve güvenin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Destici, çocuğa yönelik cinsel saldırılar gibi toplumun kabul etmeyeceği suçlar için idam cezasının geri gelmesi gerektiğini savundu.

İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak ise Destici, ceza kanunlarının değişmesi gerektiğini ve 18 yaş altı kişilerin ceza hukuku kapsamında çocuk kabul edildiğini belirterek, bunu kullananların ve onlardan çete kuranların mevcut durumu bildiğini söyledi. Bu nedenle "özellikle 15 yaş üstü, bu tür hadiselerde büyükler gibi ceza almalı ve o yasalarla yargılanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.