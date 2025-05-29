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Destici, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılay'a bağışladı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:31
Destici, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kurban vekaletini Türk Kızılay'a vererek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılmasına destek oldu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Destici'nin bağışladığı 10 kurban hissesinin 5'inin, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile vefat eden Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'e ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kurban vekaletlerini Gazze'ye ulaştırması için Türk Kızılay'a verdikleri hatırlatıldı. Kızılay, bu yılki kurban kesim kampanyasında "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile Türkiye'nin yanı sıra Gazze, Filistin ve 22 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesi adına yurt içi, Gazze ve Filistin'de uyguladığı kavurma konservesi modeli hakkında da bilgi verdi. 2025 kurban hisse bedelinin yurt içi ile Gazze için 13 bin 250 lira, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Kurban vekaletlerinin verilmesi için www.kizilay.org.tr adresi, Kızılay Mobil Bağış uygulaması ve ülke genelindeki Türk Kızılay şubeleri üzerinden işlemler yapılabilir. Ayrıca yurt içi için 168, yurt dışı için 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı'ndan da destek alınabilir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a verdi.

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