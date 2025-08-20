Destici: Toplu Sözleşme Hakem Heyetine Gidecek — Memurlar İçin Yeni Teklif Çağrısı

BBP Lideri Destici: Toplu Sözleşme Uzlaşması Sağlanamadı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Destici, 'Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı ve mesele Hakem Heyeti'ne gidiyor' ifadelerini kullandı ve hem sendikalar hem de hükümete son bir görüşme çağrısı yaptı.

Memurlar İçin Yeniden Teklif Önerisi

Destici, toplu sözleşme sürecine dair önerisini şöyle açıkladı: 'Ben, sendikalarımıza ve hükümetimize bir çağrı yapıyorum. Son bir görüşme daha yapılmasını teklif ediyorum. Burada hükümet, yaptığı teklifi mutlaka yenilemeli.'

Önerilen paket kapsamında Destici, 'Kamu işçilerinde yapılan refah payı artışı memurlarımız için de yapılsın ve yüzde 11'lik teklifin üzerine yüzde 8 refah payı eklenerek memurlarımıza tekrar sunulsun. İlk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon ve 2027 yılı için de enflasyon artı yüzde 8'lik refah payıyla bu anlaşma, el sıkışmayla sonuçlansın.' dedi.

Orman Yangınları: Ulusal Güvenlik Meselesi

Destici, orman yangınlarının bütün dünya için tehdit oluşturduğunu vurguladı ve Türkiye'nin yangın riski yüksek bölgede bulunduğuna dikkati çekti. 'Yangınlarla mücadeleyi yalnızca bir söndürme faaliyeti olarak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik, ekolojik denge ve gelecek nesillerin yaşam hakkı açılarından bakmalıyız' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yangın söndürme teçhizatları bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirten Destici, aynı anda çok sayıda yangının başlaması durumunda yetersizlik yaşandığını belirterek 'Başta uçak, helikopter olmak üzere diğer teçhizatlarımızda mutlaka artışa gitmeliyiz. Her olasılığa, her ihtimale karşı en yüksek düzeyde hazırlıklı olmalıyız' dedi.

Zengezur Koridoru ve Güvenlik Endişeleri

Bir gazetecinin Zengezur Koridoru ile ilgili sorusuna Destici, 'Elbette koridor açılmalı. Ama Amerika'nın bir şirketine 99 yıllığına kiralanmasının handikapları var. Diyelim ki yarın Amerika "Ben buradan Türk tırlarının geçişine izin vermiyorum ya da şu ülkeninkine veriyorum, bu ülkeninkine vermiyorum" dedi. Ne yapacaksınız? Bu anlaşmanın çok iyi incelenip, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasını mağdur etmeyecek, ileride sıkıntılar çıkarmayacak şekilde yapılması gerekiyor' cevabını verdi.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Cumhur İttifakı Vurgusu

DEM Parti yetkililerinin 'Terörsüz Türkiye' sürecini yönetenler için hukuki dokunulmazlık talep etmelerine ilişkin Destici, 'Bu süreçte yaptıkları ve yapacakları hukuksuzlukların gelecekte bir hesabının olacağını iyi bildikleri için şimdiden koruma istiyorlar. Fakat beyhude... Hiçbir zırh onları koruyamayacaktır. Günü geldiğinde hainliklerinin bedelini mutlaka ödeyecekler' dedi.

Olası ittifak tartışmaları hakkında ise Destici, 'Biz, Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz. Bu ittifak, 2016 darbe gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini önceleyerek kurulmuş bir ittifaktır. Biz, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ve Cumhur İttifakı'yla yolumuza devam ediyoruz. Diğer gelişmeler bizim dışımızda cereyan etmektedir. O meselelerin içinde değiliz. Bölücü olmayan, bölücülüğü savunmayan her siyasi partiyle de konuşuruz. Ama bizim safımız belli. Biz Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin ve Türk devletinin safındayız' şeklinde konuştu.

Destici'nin açıklamaları, toplu sözleşme süreci, orman yangınları ve bölgesel güvenlik konularında net bir duruş ortaya koydu.

