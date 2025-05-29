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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Sivas'ta Basın Toplantısı Düzenledi

Ali Babacan, Sivas'ta basın toplantısında DEVA Partisi'nin hedeflerini ve hazırladığı anayasa paketini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 17:21
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Sivas'ta Basın Toplantısı Düzenledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sivas'ta Gazetecilere Seslendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas'ta düzenlediği basın toplantısıyla dikkatleri üzerine çekti. Toplantı, kentteki bir lokantada gerçekleştirildi. Babacan, burada gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat'a Saygı

Basın toplantısı sırasında Babacan, Ankara İl Jandarma KomutanlığıJandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'a Allah'tan rahmet diledi. Bu anma, Sivas'ın milli değerlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültürel Zenginlik ve Kardeşlik Vurgusu

Sivas'ın, Aşık Veysel ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olduğunu belirterek, bu şehrin kültürel zenginliğine dikkat çekti. Babacan, Sivas'ın farklılıkların bir arada kardeşçe yaşandığının en iyi sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi'nin Hedefleri

Toplantıda, DEVA Partisi'nin ülkeyi yönetmeye talip olduğunu yineleyen Babacan, "DEVA Partisi Türkiye'nin en genç partilerinden biri olmasına rağmen, ülkeyi yönetmeye en hazır parti konumundayız. Bizim kadar her alanda ülkeyi nasıl yöneteceğine dair kapsamlı bir plan ve program hazırlayan başka bir siyasi parti yok" dedi.

115 Maddelik Anayasa Paketi

Babacan, hazırladıkları 115 maddelik anayasa paketinin altı siyasi parti ile mutabık kaldığını belirtti. Kendilerinin ise 115 maddenin 84'ünde kesin olarak anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Gündemi Değerlendirme

Toplantının sonunda, Babacan gündeme dair soruları yanıtlayarak, vatandaşların merak ettiği konularda görüşlerini paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Sivas'ta gazetecilerle bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Sivas'ta gazetecilerle bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Sivas'ta gazetecilerle bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Sivas'ta gazetecilerle bir araya geldi.

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