DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Adana'da vatandaşları sandığa çağırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da yerel seçimlere sayılı günler kala Yüreğir ilçesindeki Akarcalı Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlara hitap etti. Babacan, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum, sandığa gitmek vatandaşlık ve vicdani bir görevdir. Lütfen hep birlikte sandığa giderek irademizi ortaya koyalım" dedi.

Yaklaşan 31 Mart seçimlerine değinen Babacan, süreç boyunca yoğun bir çalışma içinde olduklarını ve Türkiye'nin seçimlere alışkın olduğunu belirtti. Tarım alanında bir eylem planı hazırladıklarını dile getiren Babacan, gençlerin tarıma ilgisini artırmak amacıyla tarım liseleri açacaklarını söyledi. Babacan, "Gençlerimizi tarıma yönlendirmeliyiz. Bu doğrultuda hazırladığımız eylem planımızı hayata geçireceğiz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete kadar her alanda çözümlerimiz var. 'Türkiye'nin Devası' adını verdiğimiz çalışmamızda bu çözümleri detaylı bir şekilde anlattık" diye konuştu.

Partisinin pırıl pırıl kadrolara sahip olduğunu vurgulayan Babacan, yerel seçim çalışmalarının 2 yıl önce başladığını ifade etti. Son olarak, Babacan, "Umutsuzluğa yer olmadığını ve sandığa gitmenin vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak, hep birlikte irademizi sandıkta ortaya koymalıyız" dedi.