DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin'den Can Atalay'a Tahliye Çağrısı

DEVA Partisi'nden Can Atalay'a Tahliye İsteği

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, basın toplantısı düzenleyerek Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Can Atalay derhal tahliye edilerek TBMM'deki yerini almalıdır" diyerek, Atalay'ın serbest bırakılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Hukukun Üstünlüğünü Vurguladı

Şahin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Atalay'a ilişkin verdiği kararı değerlendirirken, hukuk sisteminde yaşanan "hukuk ayıbının" bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti. İdris Şahin, "Hukuk devletinde kimseye 'ben yaptım oldu' denilemez; herkes AYM kararlarına ve anayasaya uygun hareket etmelidir" şeklinde konuştu.

Sakarya'nın Sorunları Üzerine Değerlendirme

Sakarya'nın çeşitli sorunlarına da değinen Şahin, daha önce ilin mahalle ve köylerinin büyükşehirlere bağlandığını hatırlatarak, bu durumun tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, Sakaryalı vatandaşların kırsala dönüş talebinin karşılanmadığını kaydetti.

Son olarak, Sakarya'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kendisine yönelttiği talepleri de dinleyen Şahin, bu taleplerin yerine getirilmediğini vurguladı.