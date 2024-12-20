DEVA Partisi'nden 2025 Bütçesine Ret: Cem Avşar Açıklama Yaptı

DEVA Partisi'nden 2025 Bütçesine Ret

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 2025 yılı bütçesine ret oyu vereceklerini açıkladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu kararın gerekçelerini değerlendirdi.

Bütçe Eleştirileri ve Vatandaş

Avşar, bütçede vatandaşın yer almadığını vurgulayarak, "Bakanlar, muhalefetin eleştirilerini görmezden geldi ve 2024 yılı bütçesinde neler yaptıklarını açık bir şekilde ifade etmediler. 2025 yılı içinse ne yapılacağını anlatmadılar," dedi. Bu durumu eleştiren Avşar, bakanların sadece kendi politikalarını öne çıkardığını ileri sürdü.

Bütçenin İçeriği ve Tepkiler

Avşar, bütçede vatandaşın olmaması nedeniyle ret oyu verme kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca, bazı belediyelere yönelik görev atamalarına ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları üzerinden yürütülen işlemlere de tepki gösterdi.