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Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Antalya'daki genç çiftler, devletin sunduğu faizsiz kredi ile evliliğe bir adım önde başlayacak. Başvurular sonuçlanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 11:43
Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Antalyalılara Devlet Desteği!

Genç çiftler artık devletin sunduğu faizsiz kredi desteği ile evlilik hayallerine daha güvende bir adım atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, Antalya'da etkisini göstermeye başladı. Ekonomik koşullar yüzünden evlilik planlarını erteleyen gençler, başvurularının sonuçlarını almaya başladı.

Devletten Evlenecek Çiftlere Destek

Bu proje sadece maddi yardım sunmakla kalmayıp, çiftlerin evliliğe daha bilinçli adımlarla başlamalarını sağlamak için zorunlu bir eğitim sürecini de kapsıyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sistemi üzerinden evlilik öncesi eğitim programlarına katılımı gerektiriyor. Çiftlerin nikahları kıyıldıktan sonra, bir ay içinde 150 bin TL faizsiz kredi, çiftlerin hesaplarına aktarılacak.

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Antalyalılardan Yoğun İlgi

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, projeye dair gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Sökmen, "Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile Yılı' olarak tanımlaması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş’ın öncülüğünde, aile kurumunu güçlendirecek önemli adımlar atılıyor. Evlilik kredisi de bu adımların en önemlilerinden biri. İlimizde 2 bin 857 çift bu destek için başvurdu ve 777 çiftimiz projeden faydalanmaya hak kazandı" dedi.

Antalya’da Çocuk Desteklerinde Artış

Sökmen, "Aile Yılı" kapsamındaki desteklerin evlilikle sınırlı olmadığını vurgulayarak çocuk desteklerinde de artış olduğunun altını çizdi. Önceki uygulamada birinci çocuk için verilen 300 TL’lik destek miktarı, 5 bin TL'ye çıkarıldı. İkinci çocuk için önceki 600 TL’lik yardımın yerine, şimdi 60 ay süreyle aylık bin 500 TL ödeme yapılmaya başlandı. Üçüncü çocukta ise destek, 5 bin TL'lik tek seferlik destek ve yine aylık olarak devam eden yardımla güncellendi. Bu yenilikler, ailelerin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor."

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